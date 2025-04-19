Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi

Şafak vakti bu fotoğraf ile duyuruldu! 3'ü de Türkiye'ye getirildi
Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyonunun detaylarına ulaşıldı

5 ülkedeki dev operasyonun detayları! 4 Türk baronun ağı deşifre oldu
Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti

Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti
Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti

Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti

Bayburt'ta Çiftçilere Reflektör Uyarısı

Bayburt'ta Çiftçilere Reflektör Uyarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta tarım sezonunun başlamasıyla birlikte traktör ve römork kullanımında artış yaşanırken, trafik kazalarının önüne geçilmesi için çiftçilere reflektör takmaları çağrısında bulunuldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, görünürlüklerinin artırılması için reflektör kullanımının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Bayburt'ta tarım sezonunun başlamasıyla birlikte traktör ve römork kullanımı da bu doğrultuda arttı. Traktör ve römorkların neden olduğu trafik kazalarının önüne geçilmesi adına çiftçilere, reflektör takılması uyarısı yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden "Reflektör takalım, görünür olalım" denilerek yapılan uyarılarda, "Tarım sezonunun başlamasıyla birlikte traktör ve römork kullanımı artmıştır. Yolda meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek hepimizin sorumluluğudur. Lütfen unutmayalım, reflektör takalım, görünür olalım. Görünürlüğünüz can güvenliğinizdir. Özellikle gece ve sisli havalarda reflektör hayati önem taşır. Trafikte hep birlikte daha güvenli bir sezon geçirelim. Can güvenliğiniz için küçük önlemler büyük fark oluşturur" ifadeleri yer aldı. - BAYBURT

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.