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Bayburt'ta Canlı Hayvan Pazarında Çiftçilere Bilgilendirme Faaliyeti

Bayburt'ta Canlı Hayvan Pazarında Çiftçilere Bilgilendirme Faaliyeti
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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, canlı hayvan pazarında çiftçilere tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeli hakkında bilgilendirmede bulundu. Çiftçilere E-Devlet üzerinden ÇKS kayıt işlemleri gibi konularda bilgiler aktarıldı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, canlı hayvan pazarında çiftçilere yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulundu. Çiftçilere, tarımla alakalı birçok konuda bilgiler aktarılarak, görüşmeler yapıldı.

Çiftçinin, üreticinin yoğun olduğu canlı hayvan pazarında çiftçilere Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modelinin tanıtımı yapılarak, destekleme miktarları, münavebe uygulaması anlatıldı. E-Devlet üzerinden ÇKS kayıt işlemleri konularında, çiftçileri bilgilendiren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçilere tarımla ilgili birçok alanda önemli bilgiler vererek, canlı hayvan pazarında çiftçi görüşmeleri gerçekleştirdi. Tarım İl Müdürlüğü personellerine merak ettikleri soruları soran çiftçiler, sorularını yanıtlayan ekibe ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederek, kolaylıklar dilediler. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

E-Devlet bayburt Ekonomi Güncel Yerel Tarım

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