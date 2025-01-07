Bayburt'ta Canlı Hayvan Nakli İçin Eğitim Düzenlenecek

Canlı hayvan nakli yapan, nakil aracı sürücü ve bakıcılarına yönelik Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce eğitimler düzenlenecek. Eğitimin sonunda sürücülere, sürücü/bakıcı yeterlilik belgesi ve nakliyeci tip 1 yetkisi belgesi verilecek.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından eğitimler düzenlenerek, canlı hayvan nakli yapan sürücülere yetki belgeleri verilecek. 16 Ocak 2025 tarihinde, saat 10.00'da gerçekleştirilecek eğitimden faydalanmak isteyen vatandaşlar, Bayburt İl Tarım Müdürlüğüne nüfus cüzdan fotokopisi, ehliyet fotokopisi, K belgesi ve araç ruhsatıyla birlikte başvuruda bulunabilecekler. Eğitimi başarıyla tamamlayan sürücüler, eğitimin sonunda sürücü/bakıcı yeterlilik belgesi ve nakliyeci tip1 yetki belgesini alabilecekler. - BAYBURT