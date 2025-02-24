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Bayburt'ta Camilerde Hatim Okundu

Bayburt'ta Camilerde Hatim Okundu
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Bayburt'ta Recep ve Şaban ayında camilerde ve mahalle odalarında hatimler okundu. İl Müftüsü Bayram Danacı, yapılan hatimlerin duasını etti ve Ramazan ayının huzur ve bereket getirmesini temenni etti.

Bayburt'ta camilerde ve mahalle odalarında din görevlileri ve vatandaşlar tarafından Recep ve Şaban ayında hatimler okundu.

Esentepe Mahallesi'nde bulunan köy yardımlaşma derneğinde okunan hatimlerin duasını İl Müftüsü Bayram Danacı yaptı. Bayburt'ta asırlık mukabele geleneğinin devam ettiğini söyleyen Danacı, tüm camilerde Ramazan ayında mukabele okunduğunu ifade ederek, yaklaşan Ramazan ayının herkese huzur, bereket, bolluk getirmesi temennisinde bulundu.

Namazdan sonra yapılan hatim duasının ardından Danacı, mahalle sakinleri ile tanışıp, mübarek Ramazan ayı üzerine sohbet gerçekleştirdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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