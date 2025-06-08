Bayburt'ta Cami-Engelli Buluşması Gerçekleşti

Bayburt'ta Cami-Engelli Buluşması Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Cami-Engelli Buluşması' etkinliği, engelli vatandaşların cami hizmetlerinden yararlanması ve din hizmetlerinin verimliliğinin artırılması amacıyla yapıldı. Etkinlikte sohbetler, dualar ve ikramlar sunuldu.

Bayburt'ta engelli vatandaşlara yönelik 'Cami-Engelli Buluşması' düzenlendi.

Engelli vatandaşların cami hizmetlerinden yararlanmaları sağlamak, cami merkezli din hizmetlerinde verimliliği artırmak amacıyla Bayburt İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından Bayburt Valide Camii'nde Cami-Engelli Buluşması etkinliği düzenlendi. Ahiret ve dünya hayatı üzerine sohbetlerin yapıldığı, duaların edildiği etkinlikte, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Programa, engelli koordinatörleri Vaiz Eyyüp Bakan, Şükran Yıldırım, din görevlileri Talip Öztürk ve Bayram Karaca katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Afganistan'da Taliban'dan dikkat çeken karar! Herkesi affettiler

Afganistan'da Taliban'dan dikkat çeken karar! Herkesi affettiler
Ferdi Zeyrek'in kızından vahim iddia: Bu doğruysa insanların canını hiçe saymaktır

Ferdi Zeyrek'in kızından vahim iddia: Bu doğruysa insanların canını hiçe saymaktır
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş

Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bu böceği öldürmenin cezası 560 bin TL

Bu böceği öldüren servet ödeyecek
Rusya'nın saldırılarının ardından Ukrayna esir takasını erteledi

İstanbul zirvesinin en büyük kazanımı yok oldu
Kahramanmaraş'ta 1500 yıllık taban mozaiği bulundu

Tam 1500 yıllık! Antik kentte heyecanlandıran buluş
Fransa'da iki futbolcuya 'LGBT' cezası

Dünyaca ünlü futbolculara "LGBT" cezası
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu! Bayramdan sonra imza bekleniyor

Bayramdan sonra imza atacak! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı
Türk edebiyatının 'Mona Roza'sı hayatını kaybetti

Türk edebiyatının 'Mona Roza'sı hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.