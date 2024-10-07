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Bayburt'ta bütün camilerde şehitler ve mazlumlar için dualar edildi

Bayburt'ta bütün camilerde şehitler ve mazlumlar için dualar edildi
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Bayburt'taki bütün camilerde, şehitler ve zulme uğrayan masumlar için dualar edildi, tüm dünya müslümanları adına Kur'an-ı Kerim okundu.

Bayburt'taki bütün camilerde, şehitler ve zulme uğrayan masumlar için dualar edildi, tüm dünya müslümanları adına Kur'an-ı Kerim okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen 'Şehirlerin Kalbi Camilerimizde Buluşuyoruz, Şehitlerimiz ve Mazlumlar İçin Duadayız' programı kapsamında Bayburt'taki camilerde şehitlere ve dünyadaki tüm mazlumlara dualar edildi, cami cemaati yapılan dualara "amin" dedi. Namaz sonrası yapılan duada güvenlik güçlerine, gazilere ve şehitlere yer verilirken, Doğu Türkistan ve Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki mazlumlar için eller semaya kaldırıldı.

İl Müftüsü Bayram Danacı da, Bayburt tarihi Ulu Cami'de düzenlenen dua programına katılarak sohbet gerçekleştirdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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