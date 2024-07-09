Bayburt'ta 'Bir Yetime Aile Olmak' Paneli Düzenlendi

Bayburt İl Müftülüğünce, 'Bir Yetime Aile Olmak' temalı panel düzenlendi. Panelde koruyucu ailenin önemi anlatıldı.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen panele Vaiz Saliha Yaşaroğlu, Doç. Dr. Kürşat Kara ve Sosyal Çalışmacı Ömer Ahmet Yıldız konuşmacı olarak katıldı. İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını İl Müftüsü Bayram Danacı yaptı. Panelde Vaiz Saliha Yaşaroğlu dini referanslar bağlamında koruyucu ailelik, Doç. Dr. Kürşat Kara koruyucu aile ve sosyal çalışmacı, Ömer Ahmet Yıldız ise nasıl koruyucu aile olunur konularıyla dinleyicilere hitap ettiler.

Programa İl Müftüsü Bayram Danacı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse, müftü yardımcıları Abdullah Aksoy, Fatma Tuba Altın, Nurettin Akgül, şube müdürleri Ömer Turan, Hasan Ayyıldız, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Program sonunda İl Müftüsü Bayram Danacı konuşmacılara hediye takdim etti. - BAYBURT