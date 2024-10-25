Bayburt'ta Bilim Fuarları İçin Bilgilendirme Toplantısı

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve Şube Müdürü Muammer Şimşek tarafından, il genelindeki ortaokul ve lise müdürlerine bilim fuarları ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı. Bilgilendirme faaliyetinde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun bilimsel projelere verdiği destekler, başvuru süreçleri ve okul yönetimlerinin bu süreci nasıl yürütebileceği konuları detaylı olarak ele alındı.

Güney, eğitimde bilimsel çalışmaların önemine vurgu yaparak, Bayburt'taki okulların Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun projelerine katılımının artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Şube Müdürü Muammer Şimşek de proje başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken teknik detaylar ve başvuru şartları hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Toplantı sonunda, okul müdürleri proje süreci ile ilgili sorular yönelterek bilgi aldı ve karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. - BAYBURT