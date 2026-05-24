Bayburt'ta gıda işletmelerine bayram denetimi

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi gıda üretim, satış ve toplu tüketim noktalarında denetimleri artırdı. Hijyen, muhafaza koşulları ve son kullanma tarihleri kontrol edilirken, işletmelere gıda güvenliği uyarıları yapıldı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi il genelinde gıda üretimi, satışı ve toplu tüketim yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi. Kontrollerde işletmelerin hijyeni, ürünlerin muhafaza şartları, raf düzeni ve son kullanma tarihleri incelendi. Ekipler, tüketiciye sunulan ürünlerin mevzuata uygunluğunu yerinde kontrol etti.

Market, fırın, pastane, lokanta ve toplu tüketim noktalarında yapılan denetimlerde, işletme sahiplerine gıda güvenliği konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar da hatırlatıldı.

Halk sağlığının korunması ve vatandaşların bayram süresince güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin bayram boyunca devam edeceği bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
