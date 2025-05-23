Bayburt'ta Bağımlılıkla Mücadele Paneli Düzenlendi

Bayburt'ta Bağımlılıkla Mücadele Paneli Düzenlendi
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Bayburt İl Müftülüğü, 'Bağımlılıkla Mücadelenin Dini, Sağlık ve Sosyolojik Boyutları' konulu bir panel gerçekleştirdi. İl Müftüsü, sağlık uzmanları ve sosyal hizmet uzmanlarının katılımıyla gençlere bağımlılıkla mücadelenin önemi anlatıldı.

Bayburt İl Müftülüğünce, 'Bağımlılıkla Mücadelenin Dini, Sağlık ve Sosyolojik Boyutları' konulu panel düzenledi.

Prof. Dr. Gökhan Budak Konferans Salonu'nda düzenlenen panele, İl Müftüsü Bayram Danacı, Opr. Dr. Halil Kolcu ve Sosyal Hizmet Uzmanı Öznur Canım konuşmacı olarak katıldı. Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Ahmet Ertaç'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Opr. Dr. Halil Kolcu bağımlılığın sağlık boyutunu, Sosyal Hizmet Uzmanı Öznur Canım sosyal boyutunu, İl Müftüsü Bayram Danacı ise dini boyutunu üniversiteli gençlere anlattı. Bağımlıkla mücadelenin kararlılıkla süreceğinin yinelendiği panele, Yeşilay Bayburt Şube Başkanı Arif Akcan, Bayburt Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Harun Sivlim, din görevlileri ve üniversite öğrencileri katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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