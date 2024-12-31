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Bayburt'ta At ve Sahibinin Dostluğu Sosyal Medyada Gündem Oldu

Bayburt'ta At ve Sahibinin Dostluğu Sosyal Medyada Gündem Oldu
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Bayburt'ta bir vatandaşın atıyla kurduğu dostluk, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Atın sahibi İlhan Dursun'un, 'Baboş' adını verdiği atının sesini duyduğu an dörtnala koşarak gelmesi, hayranlıkla karşılandı.

Bayburt'ta bir vatandaşın atıyla kurduğu dostluk hayran bıraktı. Arabadan sahibinin seslenmesiyle dörtnala koşan at, sahibine sevgisini ve sadakatini bu şekilde gösterdi. Atının yanına geliş anlarını sosyal medya hesabından paylaşan vatandaşın videosu çok beğenildi, videoya binlerce yorum yapıldı.

Ata sporu ciritin yaşatıldığı illerden biri olan Bayburt'ta İpekyolu Atlı Spor Kulübü oyuncularından İlhan Dursun'un atıyla kurduğu dostluk herkesi hayran bıraktı. Atına gözü gibi bakan, sevgisiyle yetiştiren Dursun, atına "Baboş" diye sesleniyor. Sahibinin sesini duyan at ise, dörtnala dolu dizgin koşarak Dursun'un yanına geliyor. Yürekleri ısıtan dostluk örneği, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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