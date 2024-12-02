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Bayburt'ta Asayiş ve Terör Konuları Gözden Geçirildi

Bayburt'ta Asayiş ve Terör Konuları Gözden Geçirildi
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Bayburt'ta Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen 'Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda, asayiş ve terör konuları değerlendirildi.

Bayburt'un asayiş ve terör olaylarına ilişkin konuların görüşüldüğü 'Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı' Vali Mustafa Eldivan başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Bayburt'un asayiş konuları masaya yatırılarak, değerlendirmelerde bulunuldu.

Valilik toplantı salonunda Vali Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen, 'Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı' ilgili kurum amirlerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıda, Bayburt'un terör ve asayiş konularına ilişkin alınan tedbirler ve uygulamalar değerlendirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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