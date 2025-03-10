Bayburt'ta Aile Yılı Temalı Yarışma Düzenlendi

2025 yılının aile yılı edilmesi dolayısıyla Bayburt'ta aile yılı temalı, aileler yarışıyor etkinliği düzenlendi. Eşlerin saniyelerle ve yarışmaya katılan ailelerle yarıştığı etkinlikte, renkli anlar yaşandı.

Erkeklerin gün içinde kadınların yaptığı işlerin zorluğunu deneyimleyerek gördükleri yarışmada çamaşır asma, toplama, ütü yapma gibi çeşitli etkinlikler yapıldı. Program sonunda yarışmada birinci olan aileye ve katılım sağlayan koruyucu ailelere hediyeleri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse, Müdür yardımcıları Senem Daştan ve Hazar Altundaş tarafından takdim edildi.

Yarışmaya katılan ailenin erkek bireyleri, kadınların zor bir iş yüklendiğini belirterek, keyifli vakit geçirdiklerini söylediler. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - BAYBURT