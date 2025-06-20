Bayburt'ta Aile Yılı Etkinlikleri İçin Toplantı Düzenlendi

Bayburt'ta Aile Yılı Etkinlikleri İçin Toplantı Düzenlendi
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2025 yılı 'Aile Yılı' olarak ilan edildikten sonra, Bayburt'ta aile kurumunu güçlendirmek için çeşitli projeler hayata geçiriliyor. Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü başkanlığında yapılan toplantıda, gençlere ve ailelere destek sağlayacak esnaflarla iş birliği yapıldı.

2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesinin ardından aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik çeşitli etkinlikler ve projeler Bayburt'ta da hayata geçiriliyor. Hayata geçirilmesi planlanan girişimler için toplantı düzenlenerek, fikir alışverişinde bulunuldu.

Öğretmenevinde düzenlenen toplantı, Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü başkanlığında yapıldı. Toplantıda, evlenecek gençlere ve ailelere destek verecek esnaflarla görüşmeler gerçekleştirilerek, sürecin kolaylaştırılması adına çeşitli indirimlerin uygulanması kararlaştırıldı. Bayburt esnafının da yer aldığı toplantıda, süreç hakkında bilgilendirmeler yapıldı, yapılan indirimlerin resmiyet kazanması adına taahhütnameler imzalandı. Esnaflarla yapılan iş birliğinin öneminin vurgulandığı toplantıda, aile yapısının güçlendirilmesine katkı sunan tüm esnaflara teşekkür edildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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