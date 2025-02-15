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Bayburt'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Toplantısı Gerçekleştirildi

Bayburt'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Toplantısı Gerçekleştirildi
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Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde, ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla toplantı yapıldı. 2025'in aile yılı ilan edilmesiyle birlikte ailelere verilecek destekler değerlendirildi.

Ailenin korunması ve güçlendirilmesi, 4 yıllık eylem planının hazırlanması amacıyla Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde toplantı yapıldı. Toplantıda, aile ve evlilik kurumunun güçlendirilmesi üzerinde durularak, bu doğrultuda yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Senem Daştan başkanlığında, paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileri ile 'İl Teknik Kurulu Toplantısı' gerçekleştirildi. Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çok amaçlı toplantı salonunda yapılan toplantıda, aktif ve dinamik nüfus yapısının korunması, aile ve evlilik kurumunun güçlendirilmesi konuları ele alınarak, ailenin önemi vurgulandı. Toplantıda sosyal refahın artırılması üzerine konuşmalar yapıldı.

2025 yılının aile yılı olarak ilan edilmesiyle birlikte aile yılında ailelere verilecek destekler, bu alanda hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar toplantıda değerlendirildi. Toplantı, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasıyla son buldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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