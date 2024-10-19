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Bayburt'ta Aile İçi Tartışma, SMA Hastası Çocuğa Bağışla Sonuçlandı

Bayburt'ta Aile İçi Tartışma, SMA Hastası Çocuğa Bağışla Sonuçlandı
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Bayburt'ta bir gelin ile görümcesi arasında çıkan tartışma şiddete dönüşünce, gelin görümcesinden şikayetçi oldu. Ancak uzlaştırma sürecinde görümce, SMA hastası bir çocuğa 8 bin lira bağış yapma şartıyla gelinle uzlaştı.

Bayburt'ta aile arasında çıkan sözlü tartışma, büyüyerek şiddete uzandı. Eşinin ablasıyla tartışma yaşayan bir gelin, görümcesinin kendisini darbettiği iddiasında bulunarak, A.B isimli görümceden şikayetçi oldu. Darbedilen gelin S.T, Spinal Müsküler Atrofi(SMA) hastası Cennet Su Ateş'e 8 bin lira bağış yapılması şartıyla görümcesiyle uzlaşmaya vardı.

Bayburt'ta S.T isimli gelin ile, A.B isimli görümce arasında tartışma yaşandı. Tartışma daha da büyüyerek, arbedeye dönüştü. Arbede esnasında görümcesinin kendisini darbettiğini iddia eden S.T emniyete giderek eşinin ablasından şikayetçi oldu. Görümce A.B hakkında 'Basit Yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar sonucunda işlenen suçun uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle dosya, Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. Devreye giren uzlaştırma bürosunda görevli uzlaştırmacılar, şikayetçiyle bir araya gelerek uzlaşma şartlarını görüştüler. Yapılan görüşmelerde müşteki S.T, şüpheli A.B ile ancak SMA hastası bir çocuğa bağışta bulunması şartıyla uzlaşmaya varacağını uzlaştırma bürosu ekiplerine bildirdi.

Gelini S.T'nin uzlaşma şartını kabul eden, şüpheli A.B, SMA hastası Cennet Su Ateş'e 8 bin lira bağışta bulundu. Dosya, Uzlaştırma Bürosu ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda çözülerek, mahkemeye intikal etmeden kapatılmış oldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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