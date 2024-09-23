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Bayburt'ta Ahilik Haftası Kutlamaları Başladı

Bayburt'ta Ahilik Haftası Kutlamaları Başladı
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Bayburt'ta Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında İl Kutlama Komitesi, Vali Mustafa Eldivan'ı ziyaret ederek etkinlikler hakkında bilgi verdi. Vali Eldivan, kentin kadim kültüründeki esnaflık ve ticaret ahlakının önemine değindi.

Bayburt'ta Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında İl Kutlama Komitesi, Vali Mustafa Eldivan'ı ziyaret etti.

Vali Eldivan'a çiçek takdim eden komite üyeleri, hafta boyunca yapacakları etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Komite üyeleri ile sohbet eden Eldivan, "Bayburt'umuzun kadim kültüründe var olan esnaflık ve ticaret ahlakı günümüzde de bu anlayış ve zengin mirasımızın devam ettiğini görüyoruz." dedi.

Ahilik Teşkilatı dün olduğu gibi günümüzde de milli ve manevi değerleri muhafaza etmeye ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğini belirten Vali Eldivan, tüm esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftasını kutladı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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