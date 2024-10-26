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Bayburt'ta 7-10 yaş arasındaki çocuklara yönelik Kur'an kursları açıldı

Bayburt'ta 7-10 yaş arasındaki çocuklara yönelik Kur'an kursları açıldı
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Bayburt İl Müftülüğü tarafından 7-10 yaş grubu öğrenciler için Kur'an kursları açıldı.

Bayburt İl Müftülüğü tarafından 7-10 yaş grubu öğrenciler için Kur'an kursları açıldı. Açılan kurslarda, öğrenciler öğrenim görmeye başladılar.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yaygın din eğitimi faaliyetleri çerçevesinde devam eden 4-6 yaş ve yaz Kur'an kurslarının yanı sıra 7-10 yaş grubu Kur'an kursları da faaliyete girdi. Bu kapsamda Bayburt Şehit Recep Eşiyok İlkokulunu ziyaret eden Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı, okul Müdürü Ahmet Bekmezci ile 7-10 Yaş Kur'an Kursları bünyesinde eğitim-öğretim veren sınıfları dolaşarak yapılan faaliyetleri yerinde inceledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Müftü Danacı, "Vatandaşlarımızdan başkanlığımıza gelen yoğun talepler üzerine ülke genelinde olduğu gibi Bayburt'ta da 7-10 yaş grubu öğrencilerin ders alabileceği kurslar açıldı. Program kapsamında 39 sınıfta, 639 öğrenciye Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler dersleri vermeye başladık. İnşallah bu sayının artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben bu vesileyle evlatlarını 7-10 yaş Kur'an kurslarına gönderen velileri tebrik ediyorum. Öğrencilerimize ve hocalarına başarılar diliyorum" diyerek konuştu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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