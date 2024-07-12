Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Bayburt'ta 4 güne yayılan bir programla kutlanacak. Bugün kutlamaların başladığı program ise şu şekilde;

12 Temmuz Cuma

Saat: 10.00 15 Temmuz doğa yürüyüşü ve fidan dikimi(Yenişehir Parkı)

Saat: 13.30geleneksel ok atışı gösterimi (Baberti Külliyesi Kültür Merkezi)

Saat: 14.00konferans: 15 Temmuz Şehitler Destanı/Konuşmacı: Doç. Dr. Abdurrahman Okuyan (Şehit Mustafa Karasakal Tiyatro Salonu)

Saat : 16.00Atlı cirit müsabakası(Bayburt Atlı Cirit Sahası)

13 Temmuz Cumartesi

Öğle namazı öncesi bütün camilerde 15 Temmuz şehitleri için Kuranı Kerim tilavetinin yapılması, hatim duası ile ilahilerin okunması

14 Temmuz Pazar

Saat: 13.30kentteki bütün Kur'an kurslarındaki öğrenciler tarafından hatim ve dua programları

Saat: 19.00-21.00 15 Temmuz günü yaşananların sinevizyon gösterimi(Yusufiye Cami)

Saat: 19.00 15 Temmuz şehit yakınları ile gazi ve ailelerinin onurlarına yemek verilmesi

15 Temmuz Pazartesi

Saat: 10.00-Şehitlik ziyareti (Şehit Osman Tepesi)

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Kuranı Kerim tilaveti ve dua edilmesi. Şehit mezarlarına karanfil bırakılması.

Saat: 11.0015 Temmuz fotoğraf sergisi açılışı (Valilik önü)

Saat: 11.50öğle namazı öncesi bütüncamilerde 15 Temmuz şehitleri için dualar edilmesi

Saat 14.00 şehit ailelerinin ve gazilerin ziyaret edilmesi

Saat: 19.00-21.00 15 Temmuz Günü yaşananların sinevizyon gösterimi(Yeni Cami)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinliği

Saat: 20.00Temsili Dede Korkut ve Bamsı Beyrek karakteri,mehteran takımı ve atlı cirit kulübü atlılarının taş köprüden etkinlik alanına gelmesi

Saat 20.00-00.1315 Temmuz konulu sinevizyon gösterimi

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

Kuran'ı Kerim tilaveti ve dua okunması

Mehter takımı marş seslendirmesi

Protokol Konuşmaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın15 Temmuz konuşmasının naklen yayınlanması

Şiirlerin Okunması (Eylem Maruf Söylemez-Bu Vatan Kimin Samet Erdaş-30 Kuş)

Dede Korkut temsili karakteri(Kurban Çil) tarafından Dede Korkut duası okunması

Türk halk müziği kahramanlık türküleri konseri

Bayburt İI Müftülüğü ilahi grubunun ilahiler söylemesi (Saray Bahçesi)

Saat 22.00 'Demokrasi bilinci elden ele taşınan bu bayrak yarışıdır' sloganı ile yapılacak olan 15 Temmuz Şehitleri sancak koşusu

15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece yarısı tüm camilerde sela okunması.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nöbetinin tutulması.

16 Temmuz sabah namazından önce tüm camilerde sela okunması. - BAYBURT