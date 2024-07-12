Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Bayburt'ta 4 güne yayılan bir programla kutlanacak.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Bayburt'ta 4 güne yayılan bir programla kutlanacak. Bugün kutlamaların başladığı program ise şu şekilde;
12 Temmuz Cuma
Saat: 10.00 15 Temmuz doğa yürüyüşü ve fidan dikimi(Yenişehir Parkı)
Saat: 13.30geleneksel ok atışı gösterimi (Baberti Külliyesi Kültür Merkezi)
Saat: 14.00konferans: 15 Temmuz Şehitler Destanı/Konuşmacı: Doç. Dr. Abdurrahman Okuyan (Şehit Mustafa Karasakal Tiyatro Salonu)
Saat : 16.00Atlı cirit müsabakası(Bayburt Atlı Cirit Sahası)
13 Temmuz Cumartesi
Öğle namazı öncesi bütün camilerde 15 Temmuz şehitleri için Kuranı Kerim tilavetinin yapılması, hatim duası ile ilahilerin okunması
14 Temmuz Pazar
Saat: 13.30kentteki bütün Kur'an kurslarındaki öğrenciler tarafından hatim ve dua programları
Saat: 19.00-21.00 15 Temmuz günü yaşananların sinevizyon gösterimi(Yusufiye Cami)
Saat: 19.00 15 Temmuz şehit yakınları ile gazi ve ailelerinin onurlarına yemek verilmesi
15 Temmuz Pazartesi
Saat: 10.00-Şehitlik ziyareti (Şehit Osman Tepesi)
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Kuranı Kerim tilaveti ve dua edilmesi. Şehit mezarlarına karanfil bırakılması.
Saat: 11.0015 Temmuz fotoğraf sergisi açılışı (Valilik önü)
Saat: 11.50öğle namazı öncesi bütüncamilerde 15 Temmuz şehitleri için dualar edilmesi
Saat 14.00 şehit ailelerinin ve gazilerin ziyaret edilmesi
Saat: 19.00-21.00 15 Temmuz Günü yaşananların sinevizyon gösterimi(Yeni Cami)
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinliği
Saat: 20.00Temsili Dede Korkut ve Bamsı Beyrek karakteri,mehteran takımı ve atlı cirit kulübü atlılarının taş köprüden etkinlik alanına gelmesi
Saat 20.00-00.1315 Temmuz konulu sinevizyon gösterimi
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması
Kuran'ı Kerim tilaveti ve dua okunması
Mehter takımı marş seslendirmesi
Protokol Konuşmaları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın15 Temmuz konuşmasının naklen yayınlanması
Şiirlerin Okunması (Eylem Maruf Söylemez-Bu Vatan Kimin Samet Erdaş-30 Kuş)
Dede Korkut temsili karakteri(Kurban Çil) tarafından Dede Korkut duası okunması
Türk halk müziği kahramanlık türküleri konseri
Bayburt İI Müftülüğü ilahi grubunun ilahiler söylemesi (Saray Bahçesi)
Saat 22.00 'Demokrasi bilinci elden ele taşınan bu bayrak yarışıdır' sloganı ile yapılacak olan 15 Temmuz Şehitleri sancak koşusu
15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece yarısı tüm camilerde sela okunması.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nöbetinin tutulması.
16 Temmuz sabah namazından önce tüm camilerde sela okunması. - BAYBURT