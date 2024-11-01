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Bayburt'ta 4-6 Yaş Grubu Öğrencilere Trafik Eğitimi

Bayburt'ta 4-6 Yaş Grubu Öğrencilere Trafik Eğitimi
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Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, 4-6 yaş arası 237 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi vererek, geleceğin sürücülerini bilgilendirdi. Eğitimler, trafik kurallarını ve güvenli yolculuk kavramlarını içerdi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce 4-6 yaş grubu öğrencilere yönelik eğitimler düzenlendi. Ana sınıfı ve anaokullarında öğrencilerle bir araya gelen ekipler, trafik konularında öğrencileri ve öğretmenleri bilgilendirdi.

Geleceğin sürücüleri ve yetişkinleri olan öğrencilere Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik eğitimleri verildi. Trafik bilgilendirme ve faaliyetleri kapsamında 4-6 yaş grubu 237 öğrenciye eğitimler veren ekipler, konuyla alakalı 22 öğretmene de bilgiler aktardı. Eğitimde, karşıdan karşıya geçiş yöntemleri, genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, yaya geçidinin kullanımı, araçlarda güvenli yolculuk konuları öğrencilerin anlayabileceği biçimde anlatıldı. Kuralların sözlü bir şekilde anlatılmasının ardından, uygulamalar yapılarak anlatılanların pekiştirilmesi sağlandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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