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Bayburt'ta 23 Nisan Coşkusu: Jandarma Kutlama Programı Düzenledi

Bayburt'ta 23 Nisan Coşkusu: Jandarma Kutlama Programı Düzenledi
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Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Kırkpınar İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'ndan 45 öğrenciye özel etkinlikler düzenleyerek unutulmaz bir gün yaşattı.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama programı organize edilerek, çocuklara unutulmaz bir gün yaşatıldı. İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde bayraklarla, süslemelerle, palyaçolarla karşılanan 45 öğrenci, mutluluktan havalara uçtu. Çeşitli etkinliklerin yer aldığı kutlamada, 'O ses jandarma' performansıyla çocuklar karaoke yaptılar.

Kırkpınar İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulundan 45 öğrenci, Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'nda ağırlanarak, öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerle kutlandı. Öğrencilere, Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Timi, Trafik Timi ve Asayiş Timi tarafından araç tanıtımı, Asayiş Komando Birlik Komutanlığı tarafından ise komandonun tanıtımı yapıldı. Palyaço gösterilerinin yer aldığı etkinlikte, öğrencilere balon, bayrak ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

'O ses jandarma'

Köpek gösterilerinin yapılmasının ardından hazırlanan sahnede öğrenciler şarkılar söyleyerek gönüllerince eğlendiler. Çocukların şarkılarına eşlik eden jandarma ekipleri, hep birlikte kareoke yaparak, çocuk şarkılarını birlikte seslendirdiler. Renkli görüntülere sahne olan 23 Nisan kutlamasında, çocuklar unutulmaz bir gün yaşadılar. Günün sonunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel pasta kesildi, etkinlik toplu hatıra fotoğrafının ardından son buldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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