Bayburt'ta 2025 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Bayburt'ta 2025 yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Mustafa Eldivan başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda, ilin genel durumu, devam eden projeler ve planlanan yatırımlar değerlendirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Eldivan, 2025 yılı Koordinasyon Toplantısı'nın Bayburt'a hayırlı olmasını temenni etti. Kamu yatırımlarının ve ilin sosyo-ekonomik gelişmelerinin yakından takipçisi olduğunu belirterek, Bayburt'ta yürütülen projelerle ilgili genel bir değerlendirme yaptı. Ayrıca ilin gelişimi için özveriyle çalışan tüm yatırım kuruluşlarına teşekkür ederek, devam eden projelerin hızlı ve etkin bir şekilde tamamlanması için gereken koordinasyonun sağlanacağını vurguladı.

Toplantı kapsamında, 2025 yılı yatırımlarının gerçekleşme durumlarına dair detaylı bilgilendirme sunumları yapıldı. Devam eden projelerin yanı sıra planlama aşamasındaki çalışmalar da değerlendirildi. İlgili kurumlar arasında koordinasyon gerektiren konular detaylı bir şekilde ele alındı ve çözüm odaklı görüş ve öneriler alınmasının ardından toplantı sona erdi. - BAYBURT