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Bayburt'ta 2024-2025 Eğitim Yılı Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi

Bayburt'ta 2024-2025 Eğitim Yılı Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi
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Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni eğitim ve öğretim yılına yönelik hazırlık toplantısını düzenleyerek öğrenci başarısını artırma ve eğitimle ilgili konuları ele aldı. Toplantıda öğretmen eğitimi ve müfredat gelişmeleri hakkında öneriler değerlendirildi.

Bayburt'ta yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlık toplantısı yapıldı.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıda, öğrenci başarısının artırılması konusunun yanı sıra eğitimle alakalı birçok konu görüşüldü. Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eğitim Fakültesi Danışma Kurulu 2024-2025 eğitim öğretim yılına hazırlık toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, Bayburt'taki öğretmen kadrosunun yeni yaklaşımlara uygun hizmet içi eğitimleri, öğrenci başarısının artırılması ve diğer uygulamalara dair konular ele alındı. Önerilerin sunulduğu ve değerlendirildiği toplantıda, Bayburt'ta eğitim bilimleri ve müfredatlarındaki gelişmelerin titizlikle takip edileceği belirtildi. Yeni eğitim-öğretim yılına hazırlık toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Maden ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kürşad Kara ile Eğitim Fakültesi Danışma Kurulu katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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