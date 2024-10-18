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Bayburt Özel İdarespor'a Emniyet Müdürü'nden Sürpriz Ziyaret

Bayburt Özel İdarespor'a Emniyet Müdürü'nden Sürpriz Ziyaret
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Bayburt Özel İdarespor, Ayvalıkgücüspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına devam ederken, Bayburt İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ve Yardımcısı Murat Tecim, takıma destek ziyaretinde bulundu. Sporculara tatlı ikramında bulunan Emniyet Müdürü, Bayburtspor'un başarılarını alkışlayacaklarını dile getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) 3'üncü lig, 3'üncü grupta mücadele eden Bayburt Özel İdarespor, Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Ayvalıkgücüspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, Bayburtsporlu oyunculara sürpriz ziyaret gerçekleşti. Bayburt İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ve Bayburt İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Tecim, takımın antrenmanlarına katılarak, sporculara tatlı ikramında bulundu.

Bayburtspor'un her zaman destekçisi olacaklarını belirten Erkol, "Bayburtspor'u hem sportif açıdan başarılı buluyor, hem de ilimizin tanıtım yüzü olduğunu biliyoruz. Bizler her zaman sizlerin yanında başarılarınızı alkışlamak için var gücümüzle desteğimizi sürdürüyoruz. Bu hafta sonu oynayacağınız Ayvalıkgücüspor müsabakasından puanlarla dönmenizi bekliyor, başarılar diliyoruz" dedi.

Nazik ziyaretlerinden ötürü Erkol'a ve Tecim'e teşekkür eden sporcular, Cumartesi günü oynayacak Ayvalıkgücüspor karşılaşmasında sahada en iyi şekilde mücadele edeceklerinin sözünü verdiler. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

bayburt

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