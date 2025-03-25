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Bayburt Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi Türkiye Finallerine Yükseldi

Bayburt Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi Türkiye Finallerine Yükseldi
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Okul sporları kapsamında düzenlenen müsabakada Bayburt Ortaokulu halk oyunları ekibi, üçüncülük elde ederek Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Okul sporları kapsamında düzenlenen müsabakada Bayburt Ortaokulu halk oyunları ekibi üçüncü oldu. İlk üçe giren halk oyunları ekibi, final turuna yükseldi.

Erzurum'da düzenlenen Okul Sporları Yıldız Erkekler Halk Oyunları Grup Yarışmalarında Bayburt Ortaokulu halk oyunları ekibi büyük bir başarıya imza attı. Zorlu mücadelelerin yaşandığı yarışmada ekip, üçüncülük elde ederek Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı. Voleybol, masa tenisi, bilek güreşi yarışmalarında derece eden öğrencilerin ardından halk oyunları ekibi de elde ettiği başarı sonucunda bir üst tura yükseldi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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