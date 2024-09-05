Bayburt Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Bayburt Organize Sanayi Bölgesi (OAB) Eylül ayı yönetim kurulu toplantısı Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda, yönetim kurulu üyelerince Bayburt Organize ve Sanayi Bölgesinin mevcut durumu ve Doğal Taş Fabrikası'nda devam üretim çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Vali Eldivan ise nitelikli yatırımlara ev sahipliği yapan Bayburt Organize ve Sanayi Bölgesinin geleceğe yönelik planlanan yatırımlara büyük ölçüde yardımcı olacağını belirtti.

Bayburt OSB yatırımlarına ilişkin yönetim kurulunun görüş ve önerilerinin dinlenmesinin ardından toplantı sona erdi. - BAYBURT