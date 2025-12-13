Haberler

Bayburt'ta üniversite öğrencilerine yönelik dart turnuvası düzenlendi

Bayburt'ta KYK yurtlarında barınan üniversite öğrencileri dart turnuvasında bir araya gelerek kıyasıya rekabet etti. Genç Ofis'in düzenlediği etkinlikte, konsantrasyon ve el becerisinin ön planda olduğu yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

Bayburt'ta KYK yurtlarında barınan üniversite öğrencileri, dart turnuvasında bir araya geldi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuvada öğrenciler, hedefi tam 12'den vurmak için yarıştı.

Gençlerin sosyal ve sportif faaliyetlerini desteklemek amacıyla etkinlikler düzenleyen Bayburt Genç Ofis, PlayStation turnuvasının ardından bu kez dart turnuvası organize etti. KYK yurdunda kalan erkek öğrencilere yönelik düzenlenen turnuva, renkli görüntülere sahne oldu.

Konsantrasyon ve el becerisinin ön planda olduğu turnuvada öğrenciler hem şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti hem de birbirleriyle kaynaşma fırsatı buldu.

Gençlerin serbest zamanlarını verimli değerlendirmeleri amacıyla düzenlenen turnuvada, dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
