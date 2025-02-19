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Bayburt Kurtuluş Günü Etkinlikleri Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle İptal Edildi

Bayburt Kurtuluş Günü Etkinlikleri Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle İptal Edildi
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Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü etkinlikleri, yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edildi. 21 Şubat Kurtuluş Komitesi tarafından planlanan çeşitli etkinliklerin durumu hava şartlarına bağlı olarak değerlendirilecek.

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü programları kapsamında yarın düzenlenecek olan etkinlikler olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Kurtuluş günü 107'inci yıl etkinlikleri 21 Şubat Kurtuluş Komitesi tarafından belirlenen programlarla 3 gün boyunca kutlanacaktı. Bugün başlayan ve aralıksız olarak devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ikinci gün etkinliklerinin iptal edilmesine karar verildi. Alınan kararda, 20 Şubat Perşembe günü düzenlenecek olan Şühedaya Saygı Yürüyüşü, 21 Şubat Kayak Kupası ve 21 Şubat Kurtuluş Günü anısına cirit gösterisi programlarının olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildiği bildirildi. 21 Şubat Cuma günü yapılması planlanan etkinliklerin ise mevcut hava şartları göz önünde bulundurularak duruma göre iptal edilip, edilmeyeceğinin altı çizildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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