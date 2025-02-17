Bayburt Kont Konseyi Başkanı Eyyub Artar: "Bitirilemeyen Kop Tüneli'nden dolayı vatandaşlarımız kışın çevre illere giderken zorluk yaşıyor"

Bayburt Kent Konseyi Başkanı Eyyub Artar, Bayburt'un nüfusu ve istihdamı hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarının açıklanmasıyla Bayburt'un Türkiye'nin en düşük nüfusa sahip ili olduğunu, bunun da birçok sebepleri olduğunu belirten Artar, kentteki ulaşım sorununa dikkat çekerek, "Göç vermemize etken olan bir diğer sebep ise ulaşım sorunlarının giderilmemiş olmasıdır. Bitirilemeyen Kop Tüneli'nden dolayı vatandaşlarımız kışın çevre illere giderken zorluk yaşamaktadır. Bir başka ulaşım sorunu ise hızlı trenlerin bir türlü Bayburt'a gelemeyişidir. Aşkale-Bayburt-Rize tren hattının yatırıma alınmayışı bizleri olumsuz manada etkilemektedir" dedi.

Kalıcı nüfus artışını sağlamaya yönelik çalışmaların yapılması gerektiğini vurgulayan artar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Yakın zamanda açıklanan sonuçlara göre ülkemizin en düşük nüfusa sahip ili, şehrimiz oldu. Bunun sosyal ve ekonomik açıdan sebeplerinin araştırılması ve bu sorunları giderebilecek il dışında yaşayan hemşerilerimizin nüfus kayıtlarını buraya alarak suni nüfus artışını sağlamaktan ziyade şehrimizde kalıcı nüfus artışını sağlamamız gerekiyor. Senenin yarısını il dışında, yarısını Bayburt'ta geçiren vatandaşlarımızın ikametgahını Bayburt'a almak makul de olsa nüfusun artışı konusunda farklı çalışmalarımızın olması gerekmektedir. Üzülerek izliyoruz ki bir kısım gençlerimiz yurt dışına, bir kısım gençlerimiz il dışına çıkarak geleceğini kurma planları yapıyor. Bunun birinci nedeni istihdamın yetersizliğidir. İstihdamın yetersizliğinin sebebi olarak da kış şartlarının ağır ve uzun sürmesi gösteriliyor. Şehrimizde batı illerimizde olduğu kadar üretimin gerçekleşmesini beklemek doğru olmasa da yalnızca hava şartlarından dolayı bu durumu kabullenmek de doğru olmaz. Eğer bu gerekçe doğruysa yılın hemen hemen tamamını kış olarak geçiren İskandinav ülkelerinin gelişmişliğini nasıl açıklayabiliriz?"

"Savunma sanayisinin şehrimizde yatırım yapmasını sağlayabilmemiz gerekir"

İstihdama katkı sağlayacak çalışmalarla işsiz gençlerin istihdama kazandırılmasının önünün açılacağını kaydeden Artar, "Ülkemizin gelişmiş sanayilerinin olduğu şehirler kadar üretim sağlayamasak da sanayimizin ön planda olduğu savunma sanayisinin şehrimizde yatırım yapmasını sağlayabilmemiz gerekir. TUSAŞ, ASELSAN, BAYKAR gibi savunma sanayinin ön planda olduğu kuruluşların şehrimizde yatırım yapması hem bizi gururlandırır, hem de şehrimizde önemli istihdam kaynağı oluşturur. Yakın zamanda aktif olan çağrı merkezlerinin daha da potansiyelinin artması da yine istihdama yönelik önemli bir yatırım kaynağıdır. Şehrimizde çağrı merkezlerinin açılmasında emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunmakla birlikte savunma sanayinde şehrimize yatırım yapılması konusu önem arz etmektedir. Yine şehrimizde 2 kışla olmasına rağmen kışladaki toplam görevli sayısı çok azdır. Bu konudaki yaptığımız araştırmalar merkez kışlasına bedelli acemi birliğinin gelmesi ve Arpalı Kışlası'na normal acemi birliğinin gelmesi şehrimize katkı sağlayacaktır" dedi.

"Sağlık alanında yıllardır çevre illere olan bağımlılığımız azalmış değildir"

Bayburt'un sağlık alanında dışa bağımlılığın bir türlü giderilemediğini ifade eden Artar, Bayburtluların sağlık amaçlı çevre illere gittiğini belirterek, "Yine şehrimizde göç sorununun da nüfusu etkilediği açıkça ortadadır ki bunun sebeplerinden biri de çevre illere olan bağımlılıktır. Sağlık alanında yıllardır çevre illere olan bağımlılığımız azalmış değildir. Şehrimizden çevre illere tur yapan servis araçların yolcularına dikkat ettiğimizde birçoğunun sağlık amaçlı gittiğini fark ediyoruz. Bu vatandaşlarımıza ekonomik anlamda da külfet oluşturmaktadır. Bu anlamda hastanedeki bölüm sayılarının artışı, mevcut doktor sayısının artışı özellikle de diş hastanemizin doktor sayısı ve tedavi çeşitliliğinin artırılmasını takdir etsek de eksikliklerin olduğu muhakkaktır. Bayburt'ta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin eski hastanenin olduğu yere açılmasını ilgili mercilere iletmiş olmamız neticesinde 2025 yaz aylarında projenin hayata geçirileceği müjdesi verildi. Bu olumlu gelişme vatandaşlarımızın çevre illere olan bağımlılığını azaltacaktır hatta çevre illerden Bayburt'a dışarıdan hasta getirecektir. Yine implant tedavisine başlayan diş hastanemiz artık büyümek ve başka bir binada hizmet vermek durumunda kalmıştır ki eski hastanemize diş hastanesinin taşınması da kanaatimizce olumlu bir gelişme olacaktır ve bu konuda da ilgili mercilere konuyla ilgili görüşlerimizi sunacağız" ifadelerini kullandı.

"Bitirilemeyen Kop Tüneli'nden dolayı vatandaşlarımız kışın çevre illere giderken zorluk yaşamaktadır"

Ulaşım sorunlarına da değinen Artar, Bayburt Group İnşaat firması tarafından 13 yıldır bitirilemeyen Kop Tüneli'ne dikkat çekerek, vatandaşların kışın çevre illere giderken zorluk yaşadığını vurguladı. Hızlı tren hattının eksikliğine vurgu yapan Artar, sözlerini şu cümlelerle tamamladı: "İstihdama yönelik bir başka konu da şehrimizde hizmet veren ve birçok şubesi olan ulusal market zincirlerinin ve kargo şirketlerinin lojistik merkez olarak şehrimizi düşünerek istihdama destek olmalarıdır. Fabrika gerektirmeyen bu yatırımların büyükşehirlerden ziyade küçük şehirlerde de aktif olması hem nüfus dağılımına hem de istihdama yönelik katkısı olacaktır.

Yine göç vermemize etken olan bir diğer sebep ise ulaşım sorunlarının giderilmemiş olmasıdır. Bitirilemeyen Kop Tüneli'nden dolayı vatandaşlarımız kışın çevre illere giderken zorluk yaşamaktadır. Bir başka ulaşım sorunu ise hızlı trenlerin bir türlü Bayburt'a gelemeyişidir. Aşkale-Bayburt-Rize tren hattının yatırıma alınmayışı bizleri olumsuz manada etkilemektedir. Bu konuda yetkililerimizden destek beklemekle beraber şehrimizde görev yapan amirlerimizden şehrimizin kalkınması için fedakarlık beklemekteyiz." - BAYBURT