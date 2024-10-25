Bayburt Kent Konseyi Çalışmalarını Tanıttı

Bayburt Kent Konseyi Başkanı Eyüp Artar, Bayburt Gazeteciler Cemiyetine ziyarette bulunarak, kent genelinde sürdürdükleri çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Eyüp Artar, 2 ay önce kurulan Kent Konseyinin bugüne kadar kurumlara 8 tavsiye mektubu gönderdiğini söyledi.

Üye sayılarının 49 kişiye ulaştığını, üyeler içerisinde kurum amirlerinin, STK temsilcilerinin ve parti il başkanlarının bulunduğunu aynı zamanda yürütme kurulu oluşturduklarını ve sorunları yürütme kurulunda değerlendirdiklerini söyleyen Artar, vatandaşların Bayburt için ulaştırdıkları toplumsal sorunları gündeme getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Bayburt'taki işleyişin düzenli bir şekilde ilerlemesi için istişarenin şart olduğunu söyleyen Artar, vatandaşlardan gördükleri eksikleri kendilerine ulaştırmasını istedi.

Uyuşturucu madde bağımlılığı olan gençler için bir çalışma içerisinde bulunacaklarını kaydeden Artar, bu konuda Kent Konseyi olarak üzerlerine düşen görevleri yapacaklarını vurguladı. Artar, gençlere çok önem verdiğini şu sözlerle ifade etti: "Vatanımızı, bayrağımızı onlara emanet edeceğiz. Gençlerimiz bizim için çok önemli, yarınlarımızın mimarları bunlar. Madde Bağımlılığı Grubu oluşturacağız ve bu grubun çalışmalarının altına, diğer gruplardaki gibi 5 kişinin imzası bulunmayacak, tüm Bayburt halkının imzası olacak, çünkü bu sorun bizim toplumsal olarak en önemli sorunumuz."

Kurum ziyaretleri gerçekleştirdiklerini, kurumları ilgilendiren ve toplumu etkileyen sorunları tavsiye mektupları aracılığıyla kendilerine ulaştırdıklarını belirten Artar, sorunların takipçisi olarak çözümün sağlanmasını da sağlayacaklarını söyledi.

Artar, ağaçlandırmaya da önem verdiklerini, Kuşburnu ve Kaleardı Eriği başta olmak üzere yöreye ait birçok ağaç türünün Bayburt genelinde yayılması için çalışmalar yürüteceklerini sözlerine ekledi.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okumuş da Kent Konseyi çalışmalarını çok yerinde bulduğunu, bu anlamda Bayburt basınının Kent Konseyi çalışmalarının bir parçası olacağını ve kentteki aksayan yönleri dile getirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

BGC yönetim kurulu üyeleri Öznur Demir'in, Baki Meral'ın ve basın mensuplarının katıldığı ziyarette Başkan Okutmuş, Eyüp Artar'a ve beraberindeki Kent Konseyi Sekreteri Celal Yücel'e ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. - BAYBURT