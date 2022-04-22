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Bayburt jandarmasından çocuklara etkinlik

İhlas Haber Ajansı - Öznur Demir - Yerel
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Bayburt jandarmasından çocuklara etkinlik Bayburt'ta jandarma ekipleri köy okulunda etkinlik gerçekleştirerek küçük öğrencileri sevindirdiler.

Bayburt jandarmasından çocuklara etkinlik

BAYBURT - Bayburt'ta jandarma ekipleri köy okulunda etkinlik gerçekleştirerek küçük öğrencileri sevindirdiler.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliği dahilinde Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde ekipler, Nişantaşı İlkokuluna gitti. Öğrencilere jandarmanın görevlerini tanıtmak maksadıyla trafik timi, çevre ve doğa koruma timi, asayiş timi ve köpek unsuru ekipleri, her birim yaptığı görev ile ilgili bilgilendirmeler yaptı.

Küçük öğrencileri sevindiren organizasyonda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanarak yüz boyama etkinliği, palyaço gösterisi ve köpek gösterisi yapılarak öğrencilere balon ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir - Yerel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Jandarma, Bayburt, Yerel, Haberler

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