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Bayburt Jandarmasından 29 Ekim Sürprizi: Cumhuriyetin Çocuklarına Film Gibi Kutlama

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Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla köy okulundaki minik öğrencilere unutulmaz bir sürpriz yaptı. Jandarma ekipleri, 14 çocuğa bayraklar, balonlar ve hediyelerle dolu bir kutlama düzenleyerek, Cumhuriyetin 101. yılını coşkuyla kutladı. Öğrencilerin mutluluğu ve jandarma köpeği Özne'nin gösterisiyle renklenen etkinlik, çocuklara drone ile köylerini görme imkanı sundu.

Bayburt jandarmasından 'Cumhuriyetin Çocuklarına' film tadında 29 Ekim sürprizi

BAYBURT - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla jandarma ekiplerince köy okulunun miniklerine sürpriz ziyaret yapıldı. Şehirden uzakta, bin 800 rakımlı köyde öğrenim gören 14 öğrenciyi cumhuriyetin 101'inci yılında unutmayan jandarmanın sürprizi karşısında minik öğrenciler adeta mest oldular.

101 pare top atışıyla 29 Ekim 1923'te tarihinde ilan edilen cumhuriyetin 101'inci yılında Bayburt'a yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yazyurdu köyünde yürekleri ısıtan 29 Ekim kutlaması gerçekleşti. Bin 800 rakımlı köydeki çocuklara ulaşan Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince köy okulunun miniklerine unutulmayacak bir sürpriz yapıldı. Asker abilerinin, ablalarının bayraklarla, balonlarla karşıladığı çocuklar mutluluktan havalara uçarken, çocukların mutluluklarına ortak olan jandarma ekipleri tarafından minik öğrencilere çeşitli hediyeler verildi, çocuk dergisi, balon ve bayrak ve bayrak dağıtıldı. En ince ayrıntısına kadar düşünülen kutlama programında, jandarma köpeği Özne ise hünerlerini sergileyerek, gösterisiyle çocukları eğlendirdi.

Çocuk Kısım Amirliğince günün anısına hazırlanan görüntülerde minik öğrencilerin yüzlerindeki gülümseme yürekleri ısıtırken, kayda geçen anlar kısa film sahnelerini andırdı. Cumhuriyetin ilan edilmesinin 101'inci yılında, cumhuriyetin çocuklarına anlamlı bir anı bırakan Bayburt jandarmasının görüntülerinde, uykudan uyanan bir çocuğun pencereden Türk askerinin geldiğini görmesi üzerine hevesle koştura koştura okula gittiği görülüyor. Okula vardığı anda ise asker ablalarının, abilerinin balonlarla, bayraklarla kendisini karşıladığını görüyor. Daha sonra hep birlikte sınıf 29 Ekim'e yakışır şekilde Türk bayraklarıyla, Atatürk posterleriyle süsleniyor. Bu anlardan sonra okulun bahçesinde jandarma personeliyle oyunlar oynayan minik öğrenciler keyifli anlar yaşarken, jandarmanın çocukları mutlu ettiği, 29 Ekim'i coşkuyla kutladığı anlar yüreklere dokundu.

İlk defa drone ile tanıştırılan çocuklar, gözlerine takılan drone gözlükleriyle köylerini ve okullarını havadan görme imkanı buldular. Yapılan kutlama programı, her bir öğrencinin drone gözlüğüyle köylerini görmesiyle son buldu.

Bayburt Jandarmasından 29 Ekim Sürprizi: Cumhuriyetin Çocuklarına Film Gibi Kutlama
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR - Yerel

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