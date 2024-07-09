Bayburt Jandarmasına Depremde Arama Kurtarma Eğitimi Verildi

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerince jandarma personeline depremde arama kurtarma eğitimi verildi.

Cumhuriyetin 100. yılında Yüz Bin Arama Kurtarma Personeli Yetiştirilme projesi kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı personeline AFAD tatbikat sahasında, Bayburt AFAD Müdürlüğü ekiplerince 2 gurup halinde altışar gün teorik ve uygulamalı olarak depremde arama kurtarma eğitimi verildi.

Proje kapsamında verilen eğitimlerle jandarma personelinin depreme daha hızlı ve etkin müdahale edebilme becerilerinin arttırılması amaçlanıyor. Teorik eğitimlerde, arama kurtarma operasyonlarının temelleri, kullanılan ekipmanlar ve müdahale yöntemleri hakkında detaylı bilgiler aktarılırken, uygulamalı eğitimlerde ise gerçekçi senaryolar üzerinden çalışmalar yapıldı. - BAYBURT