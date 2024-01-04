Bayburt İl Özel İdaresi, 978 kilometrelik yol ağı için gece gündüz çalışıyor

BAYBURT - Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının etkisiyle kış mevsiminin sert geçtiği Bayburt'ta, vatandaşların günlük yaşamlarında aksama olmaması için özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Toplamda 37 iş makinesi ve 43 personel ile çalışmalarını yürüten ekipler, Bayburt'un 170 köy yolunu ve Erzurum, Trabzon ve Erzincan sınırlarındaki köy yolları ile ara bağlantı yollarında karla mücadele çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Engebeli arazilerde ve bazen uçurumlarla heyelan riski taşıyan köy yollarında tecrübeli personeliyle birlikte kış mevsiminde yoğun bir mesai harcayan ekipler, vatandaşların güvenli ulaşımını sağlama konusundaki özverili çabalarını aralıksız sürdürüyor.

Sınır illeriyle bağlantıyı sağlayan köy yollarını açık tutan ekipler, merkez ile köyler arasındaki sorunsuz ulaşımın devamlılığını sağlıyor.