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Bayburt İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Şengül Gök Ardahan'a Atandı

Bayburt İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Şengül Gök Ardahan'a Atandı
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Bayburt İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Şengül Gök, Ardahan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne atanırken, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Gök'e teşekkür etti ve yeni görevinde başarılar diledi.

Bayburt İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Şengül Gök, Ardahan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne atandı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Ardahan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne atanan Bayburt İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Şengül Gök'ü makamında kabul etti.

Vali Eldivan, Bayburt'ta yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı Gök'e teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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