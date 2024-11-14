Bayburt İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Şengül Gök Ardahan'a Atandı

Bayburt İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Şengül Gök, Ardahan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne atandı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Ardahan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne atanan Bayburt İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Şengül Gök'ü makamında kabul etti.

Vali Eldivan, Bayburt'ta yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı Gök'e teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi. - BAYBURT