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Bayburt İl Müftüsü Öğrencilerle Buluştu

Bayburt İl Müftüsü Öğrencilerle Buluştu
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Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı, KYK erkek öğrenci yurdunda üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek manevi destek sağladı ve akademik başarı için önemli tavsiyelerde bulundu.

Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı, Bayburt KYK erkek öğrenci yurdunda üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek, öğrencilerle sohbet edip, manevi destekte bulundu.

Bayburt Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünün organizasyonu ile düzenlenen programda öğrencilere hitap eden Müftü Danacı, insanın en temel ihtiyacının anlam arayışı olduğunu ifade ederek, bununda yaratılış gayesine uygun şekilde hareket etmekle mümkün alacağını belirtti.

Öğrencilere bilgi ve tecrübelerini aktaran Müftü Danacı, akademik anlamda başarı elde etmenin düzenli çalışmakla, çok okumakla, düşünmekle ve araştırmakla mümkün olacağını kaydetti. Öğrencilerin her zaman yanında olduklarını, olmaya da devam edeceklerinin altını çizen Müftü Danacı, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi. Öğrenciler ise, Müftü Danacı'ya verdiği bilgilerden ötürü teşekkürlerini ilettiler. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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