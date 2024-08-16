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Bayburt İl Müftülüğü Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı Düzenledi

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Bayburt İl Müftülüğü, sona eren Yaz Kur'an kursları için bir kapanış programı düzenledi. Kur'an eğitiminin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin gerçekleştirildiği Yaz Kur'an kursları, kapanış programı ile son buldu.

Bayburt İl Müftülüğü, sona eren Yaz Kur'an kursları için bir kapanış programı düzenledi.

Kur'an eğitiminin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin gerçekleştirildiği Yaz Kur'an kursları, kapanış programı ile son buldu.

İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını İl Müftüsü Bayram Danacı yaptı. Yaz Kur'an Kurslarında gerçekleşen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin önemine değinen Müftü Danacı, bu yıl Yaz Kur'an kurslarında Kur'an eğitiminin yanında 7 Hafta 7 Tema projesi uygulandığını belirterek "Bu proje kapsamında temizlik, yaşlılara hürmet, boykot, merhamet, sadaka, israf ve cami sevgisi gibi konular işleyerek öğrencilere güzel hasletler kazandırmayı amaçladık. 15 Temmuz'da da çeşitli etkinlikler yaparak vatan sevgisini çocuklarımıza aşılamaya çalıştık" dedi.

Danacı, Kur'an kurslarında emeği geçen din görevlilerine, evlatlarını yaz Kur'an kurslarına gönderen velilere ve kurslara katılan öğrencilere teşekkür etti.

Yaz Kur'an kursları arasında düzenlenen dini bilgiler yarışmasında dereceye giren öğrencileri tebrik eden Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, öğrencilere hediyelerini takdim etti.

Yaz Kur'an Kursu öğrencilerince kısa surelerin ve hadis-i şeriflerin okunmasıyla devam eden program, ilahilerin söylenmesinin ardından son buldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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