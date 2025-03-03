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Bayburt İl Müftülüğü Ramazan Ayı İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi

Bayburt İl Müftülüğü Ramazan Ayı İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi
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Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı, Ramazan ayı dolayısıyla ilçe müftüleri ve din hizmetleri uzmanlarıyla bir istişare toplantısı yaptı. Toplantıda vaaz irşat programları değerlendirildi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Bayburt İl Müftülüğünde Ramazan ayı istişare toplantısı yapıldı. İl Müftüsü Bayram Danacı, İlçe müftüleri, şube müdürleri ve vaizler ile toplantıda bir araya geldi.

Vaaz irşat programlarında görev alacak vaizler, din hizmetleri uzmanları ve emekli din görevlileriyle müftülük toplantı salonunda düzenlenen toplantıda bir araya gelen Müftü Bayram Danacı, Ramazan dolayısıyla yapılan vaaz irşat programlarıyla alakalı değerlendirmelerde bulundu. Müftülük makamında müftü yardımcıları, ilçe müftüleri ve şube müdürleriyle de bir toplantı gerçekleştiren Danacı, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında ilçe müftülerinden ve şube müdürlerinden bilgi aldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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