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Bayburt İl Emniyet Müdürü Erkol, Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Bayburt İl Emniyet Müdürü Erkol, Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi
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Bayburt İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek basın mensuplarıyla bir araya geldi. Erkol, basının önemine vurgu yaparak, huzur ve güvenliği artırmak için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Bayburt İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Bayburt Gazeteciler Cemiyetine ziyarette bulunarak, ilde görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yaklaşık 3 ay önce görevine başlayan Erkol, halkın sesi olan ve zor şartlar altında çalışan basın mensuplarına kolaylıklar dileyerek, basının son derece önemli olduğunu vurguladı. Ziyarette Bayburt'la ilgili görüşlerini dile getiren Erkol, uyuşturucu ve dolandırıcılığa yönelik çalışmaların aratarak devam edeceğini söyledi.

Ağustos ayındaki kararname ile Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Barış Erkol, Bayburt'a ilk kez geldiğini fakat Bayburt'la ilgili bilgisinin öncesinden olduğunu belirterek, "Bayburt huzurun şehri. Çok az asayiş olayları ile bizim de takip ettiğimiz bir şehirdi. Göreve geldikten sonra da bunu yerinde gördüm" dedi.

Bayburt'taki huzuru daha iyi bir noktaya taşımak için çalışmalara hız verdiklerini aktaran Erkol, özellikle internetten dolandırıcılık vakalarına yönelik adımlar attıklarını ve uyuşturucu konusuna çok önem verdiklerini, bu yönde çalışmaların hızlanacağını belirtti.

Ziyarette basının öneminden bahseden ve basın mensuplarının çok önemli bir görevi yerine getirdiğini söyleyen Erkol, "Bayburt'ta güvenli, huzurlu ortamı daha da iyi bir seviyeye getireceğiz. Bu anlamda emniyete düşüne görevler olduğu gibi topluma ve bu toplumun önemli bir parçası olan basın mensuplarına görevler düşüyor. Hepimiz el birliğiyle şehrin yarınlarına el uzatmaya kalkışanlara, kötülüğü yayanlara karşı mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş da İl Müdürü Erkol'a ziyaretlerinden ötürü şükranlarını sunarak, düşüncelerinden ve iki aylık kısa bir sürede ortaya koyduğu çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür etti. Bayburt Basınının emniyet güçlerinin her zaman destekçisi olacağını dile getiren Okutmuş, ziyarette ilin basın tarihinden de bilgiler verdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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