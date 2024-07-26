Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne Uğur Minder atandı. Kastamonu AFAD İl Müdürü olarak görev yapan Minder, Bayburt AFAD'ın yeni müdürü oldu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İl Atamaları kararıyla Bayburt'a ataması yapılan Uğur Minder, 1972 yılında Rize'nin Güneysu ilçesinde doğdu. Eğitimini 2005 yılında Anadolu Üniversitesi Büro Yönetimi ve Sekreterlik, 2007 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı.

Öte yandan Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürü olarak görev yapan Adil Arslan ise İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı kararıyla araştırmacı olarak atandı. - BAYBURT