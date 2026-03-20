Bayburt'ta huzurevi sakinlerinin bayramı kutlandı

Bayburt Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlıların Ramazan Bayramı, huzurevi yönetimi ve personeller tarafından kutlandı. Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen bayramlaşmada huzurevi sakinlerinin bayramları tebrik edildi, şeker ikramında bulunuldu.

Huzurevi Müdürü Murat Köse ile personel, merkezde kalan yaşlılarla tek tek bayramlaştı. Ziyaretlerde yaşlıların elleri öpülerek, hayır duaları alındı.

Sağlık durumu elverişli olan huzurevi sakinleri, merkezin oturma alanında bir araya gelerek, birbirlerinin bayramını kutladı. Yaşlılar hep birlikte geçmiş bayramlara dair hatıralarını anlattı, eskileri yad etti. Yatarak tedavi gören ve yürüme güçlüğü yaşayan yaşlılara ise odalarında ziyaret gerçekleştirildi.

Bayramlaşma programında yaşlılarla yakından ilgilenen Köse, huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet etti. Yaşlılar da genç personele hayat tecrübelerini aktararak, çeşitli öğütlerde bulundu.

Merkezde gerçekleştirilen bayramlaşmada huzurevi sakinlerinin bayram sevincine ortak olundu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı