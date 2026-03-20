Haberler

Bayburt'ta huzurevi sakinlerinin bayramı kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Memnune Evsen Huzurevi, yaşlı sakinleri için Ramazan Bayramı'nda özel bir kutlama gerçekleştirdi. Huzurevi yönetimi ve personeli, yaşlılarla sıcak bir bayramlaşma yaparak, geçmiş bayramlara dair anıların paylaşıldığı bir etkinlik düzenledi.

Bayburt Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlıların Ramazan Bayramı, huzurevi yönetimi ve personeller tarafından kutlandı. Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen bayramlaşmada huzurevi sakinlerinin bayramları tebrik edildi, şeker ikramında bulunuldu.

Huzurevi Müdürü Murat Köse ile personel, merkezde kalan yaşlılarla tek tek bayramlaştı. Ziyaretlerde yaşlıların elleri öpülerek, hayır duaları alındı.

Sağlık durumu elverişli olan huzurevi sakinleri, merkezin oturma alanında bir araya gelerek, birbirlerinin bayramını kutladı. Yaşlılar hep birlikte geçmiş bayramlara dair hatıralarını anlattı, eskileri yad etti. Yatarak tedavi gören ve yürüme güçlüğü yaşayan yaşlılara ise odalarında ziyaret gerçekleştirildi.

Bayramlaşma programında yaşlılarla yakından ilgilenen Köse, huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet etti. Yaşlılar da genç personele hayat tecrübelerini aktararak, çeşitli öğütlerde bulundu.

Merkezde gerçekleştirilen bayramlaşmada huzurevi sakinlerinin bayram sevincine ortak olundu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

