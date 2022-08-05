Bayburt haberleri... MSB, SOLOTÜRK'ün Bayburt'taki uçuş görüntüleri paylaşıldı Bayburt yerel haberine göre MSB, SOLOTÜRK'ün Bayburt'taki uçuş görüntüleri paylaşıldı Milli Savunma Bakanlığı, Bayburt'ta SOLOTÜRK gösteri ekibinin düzenlendiği uçuşu paylaştı. MSB, SOLOTÜRK'ün Bayburt'taki uçuş görüntüleri paylaşıldı BAYBURT - Milli Savunma Bakanlığı, Bayburt'ta SOLOTÜRK gösteri ekibinin düzenlendiği uçuşu paylaştı. MSB'den yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetleri tanıtım ve havacılık etkinlikleri çerçevesinde SOLOTÜRK gösteri ekibimiz tarafından Bayburt'ta gösteri uçuşu gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı. Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, tanıtım ve havacılık etkinlikleri dahilinde geçtiğimiz hafta Bayburt'ta gösteri uçuşu gerçekleştirmişti. Kent merkezi üzerindeki gösteri uçuşu yoğun ilgi gördü. Yerel İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir Milli Savunma Bakanlığı Bayburt Yerel Haberler

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