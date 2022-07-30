Bayburt haberi! SOLOTÜRK deneme uçuşu yaptığı Bayburt'ta beğeni topladı Bayburt haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) tanıtım ve havacılık etkinlikleri çerçevesinde SOLOTÜRK jet uçağı gösteri ekibi deneme uçuşu yaptığı Bayburt'ta beğeni topladı. Türk Silahlı Kuvvetleri( Tsk ) tanıtım ve havacılık etkinlikleri çerçevesinde SOLOTÜRK jet uçağı gösteri ekibi deneme uçuşu yaptığı Bayburt'ta beğeni topladı. 31 Temmuz Pazar günü Saray Bahçesi alanında, Bayburt semalarında gösterilerini gerçekleştirecek olan SOLOTÜRK bunun yanı sıra bugün F-16 jet uçaklarıyla çevre tanıma uçuşları yaptı. Gösteri ekibi, prova uçuşunu da saat 16.00'da gerçekleştirecek. Öte yandan yapılan gösterilerinin tarihlerini sosyal medya hesaplarından duyuran SOLOTÜRK'ün Twitter hesabından attığı tweeti şu şekilde: "SOLOTÜRK TSK Tanıtım ve Havacılık Etkinlikleri çerçevesinde Bayburt'ta gösteri uçuşu icra edecektir. Çevre tanıma uçuşumuz: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 10: 30, Saray Bahçe Prova uçuşumuz: 30 Temmuz 2022 Cumartesi: 16: 00, Saray Bahçe Gösteri uçuşumuz: 31 Temmuz 2022 Pazar: 14: 00, Saray Bahçe. Tüm halkımız davetlidir." Öte yandan SOLOTÜRK ekibi bugün yaptığı deneme uçuşlarıyla da adeta Bayburtluların nefeslerini kesti. Bayburt semalarını renklendiren Türk Hava Kuvvetleri SOLOTÜRK ekibinin gösterisi izleyenleri mest etti. - BAYBURT İhlas Haber Ajansı / Yerel Bayburt Saray TSK Yerel Haberler

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