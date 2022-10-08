Bayburt haberi! Bayburt'ta kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Edinilen Bayburt gelişmesine göre Bayburt'ta kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı Meteorolojiden Bayburt için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Bayburt'ta kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

BAYBURT - Meteorolojiden Bayburt için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Bayburt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği kentte rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette, kısa süreli fırtına (40-70 yer yer 80 km/sa) olması bekleniyor.

Meteoroloji ekiplerince yapılan uyarıda, "Bayburt çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 yer yer 80 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Sivas ve Tokat çevreleri ile Ordu'nun iç ve batı kesimleri için kuvvetli sağanak, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Gümüşhane, Bayburt ve Sivas'ın doğu çevreleri için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün gece saatlerinden itibaren yarın akşam saatlerine kadar Sivas ve Tokat çevreleri ile Ordu'nun iç ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.