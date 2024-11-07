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Bayburt Geri Gönderme Merkezi'nde Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Bayburt Geri Gönderme Merkezi'nde Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, merkezdeki mevcut durum ve geleceğe yönelik stratejiler değerlendirildi. Vali Eldivan, insani yaklaşımın önemine vurgu yaptı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında Bayburt Geri Gönderme Merkezi'nde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Merkezin mevcut durumu ve gelecek döneme yönelik stratejiler üzerine yapılan değerlendirmelerde, ayrıntılı bilgi alan Vali Eldivan, insani yaklaşım ve hassasiyetin ön planda tutulduğu çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Vali Eldivan, tüm birimlerin iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederken, merkezde görev yapan personele de özverili çalışmaları için teşekkür ederek iyi çalışmalar diledi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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