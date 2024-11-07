Bayburt Geri Gönderme Merkezi'nde Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında Bayburt Geri Gönderme Merkezi'nde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Merkezin mevcut durumu ve gelecek döneme yönelik stratejiler üzerine yapılan değerlendirmelerde, ayrıntılı bilgi alan Vali Eldivan, insani yaklaşım ve hassasiyetin ön planda tutulduğu çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Vali Eldivan, tüm birimlerin iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederken, merkezde görev yapan personele de özverili çalışmaları için teşekkür ederek iyi çalışmalar diledi. - BAYBURT