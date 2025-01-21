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Bayburt Gençlik Merkezi'nde Kış Kulübü Faaliyetleri Başladı

Bayburt Gençlik Merkezi'nde Kış Kulübü Faaliyetleri Başladı
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Bayburt Gençlik Merkezi, 20 Ocak-1 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenleyeceği 'Gençlik Kış Kulübü' ile öğrencilere sanat, spor ve drama gibi çeşitli etkinlikler sunacak.

Bayburt Gençlik Merkezi'nin 'Gençlik Kış Kulübü' faaliyetleri başladı. Gençlik Merkezi; sanat, spor, drama, zeka oyunları ve deneyimsel öğrenmeye dayalı bir eğitim programıyla sömestir tatilindeki öğrencilere kapılarını araladı. Öğrenciler, 13 gün boyunca farklı etkinliklerle keyifli vakit geçirme imkanı bulabilecekler.

20 Ocak-1 Şubat 2025 tarihleri arasında, iki dönem halinde düzenlenecek ücretsiz programın ilk gününde, gençlik liderleri ve gönüllüleri öğrencilerle bir araya gelerek, tanışma oyunları oynadı. Kaynaşma etkinliğinin ardından öğrenciler, origami atölyesinde kağıt katlama sanatıyla keyifli vakit geçirdiler. Atölye çalışmalarından sonra öğrenciler okçuluk eğitimine katıldılar. Okçulukla enerjilerini atan öğrenciler, daha sonra değerler atölyesinde ağırlandı. Burada bilim, sanat, tarih ve kültür üzerine sohbetler yapıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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