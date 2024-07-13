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Bayburt Doğal Taş Fabrikasının Aylık Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

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Bayburt Doğal taş fabrikasının aylık yönetim kurulu toplantısı, Vali Mustafa Eldivan'ın başkanlığında, doğal taş fabrikasında gerçekleşti, toplantıda ihracat ve üretim konuları konuşuldu. Üretim ve istihdam kapasitesini artıran fabrikanın Gürcistan'da bulunan üç firmaya doğrudan ihracatı ve Brezilya ile Rusya'ya işçilik satışı, 2024 yılı ilk altı aylık periyodunda yapılan çalışmalar ele alındı. Toplantı sonrası Vali Eldivan, fabrika çalışanlarıyla bir araya gelerek, sohbet etti.

Bayburt Doğal taş fabrikasının aylık yönetim kurulu toplantısı, Vali Mustafa Eldivan'ın başkanlığında, doğal taş fabrikasında gerçekleşti, toplantıda ihracat ve üretim konuları konuşuldu.

Yapılan toplantıda, üretim ve istihdam kapasitesini artıran Bayburt Doğal taş fabrikasının Gürcistan'da bulunan üç firmaya doğrudan ihracatı ve Brezilya ile Rusya'ya işçilik satışı, 2024 yılı ilk altı aylık periyodunda yapılan çalışmalar ele alındı. Gerçekleşen diğer üretim konuları değerlendirildi. Toplantı sonrası fabrikada incelemelerde bulunan Vali Eldivan, fabrika çalışanlarıyla bir araya gelerek, sohbet etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gürcistan Brezilya İhracat Bayburt Rusya Üretim İhracat Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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