Bayburt Doğal Taş Fabrikasının Aylık Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Bayburt Doğal taş fabrikasının aylık yönetim kurulu toplantısı, Vali Mustafa Eldivan'ın başkanlığında, doğal taş fabrikasında gerçekleşti, toplantıda ihracat ve üretim konuları konuşuldu.

Yapılan toplantıda, üretim ve istihdam kapasitesini artıran Bayburt Doğal taş fabrikasının Gürcistan'da bulunan üç firmaya doğrudan ihracatı ve Brezilya ile Rusya'ya işçilik satışı, 2024 yılı ilk altı aylık periyodunda yapılan çalışmalar ele alındı. Gerçekleşen diğer üretim konuları değerlendirildi. Toplantı sonrası fabrikada incelemelerde bulunan Vali Eldivan, fabrika çalışanlarıyla bir araya gelerek, sohbet etti. - BAYBURT