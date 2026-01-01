Bayburt'un yeni Defterdarı Hikmet Yıldız göreve başladı

Bayburt Defterdarlığı görevine Hikmet Yıldız atandı. Gebze'den Bayburt'a gelen Defterdar Yıldız, görevine başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Aksaray Defterdarlığına atanan Naci Günaydın'ın ardından Bayburt'un yeni Defterdarı Hikmet Yıldız oldu. Aslen Diyarbakırlı olan Yıldız, Gebze Gelir İdaresi Grup Müdürlüğü görevinden Bayburt Defterdarlığına atandı. Göreve başlamasının ardından defterdarlıkta müdürlerle toplantı yapan Yıldız, güncel durum ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yeni İl Defterdarı Yıldız, Vali Mustafa Eldivan'ı makamında ziyaret etti. Vali Eldivan, nazik ziyareti dolayısıyla Yıldız'a teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi. - BAYBURT