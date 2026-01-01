Haberler

Bayburt'un yeni Defterdarı Hikmet Yıldız göreve başladı

Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Bayburt'un yeni Defterdarı Hikmet Yıldız, Gebze Gelir İdaresi Grup Müdürlüğü görevinden Bayburt Defterdarlığına atandı. Yıldız, görevine başlamasının ardından defterdarlıkta müdürlerle toplantı yaparak güncel durum hakkında bilgi aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Aksaray Defterdarlığına atanan Naci Günaydın'ın ardından Bayburt'un yeni Defterdarı Hikmet Yıldız oldu. Aslen Diyarbakırlı olan Yıldız, Gebze Gelir İdaresi Grup Müdürlüğü görevinden Bayburt Defterdarlığına atandı. Göreve başlamasının ardından defterdarlıkta müdürlerle toplantı yapan Yıldız, güncel durum ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yeni İl Defterdarı Yıldız, Vali Mustafa Eldivan'ı makamında ziyaret etti. Vali Eldivan, nazik ziyareti dolayısıyla Yıldız'a teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi. - BAYBURT

