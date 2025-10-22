Bayburt Canlı Hayvan Pazarı Yeniden Açıldı
Ülke genelinde görülen şap hastalığı nedeniyle kapatılan Bayburt canlı hayvan pazarı, gerekli dezenfeksiyon ve kontrollerin ardından yeniden hizmete girdi. Vatandaşlar, hayvanlarını satamadıkları dönemin ardından yeniden pazara kavuşmanın sevincini yaşıyor.
Ülke genelinde görülen şap hastalığı nedeniyle 1 Temmuz 2025 tarihinde tedbir amaçlı olarak geçici süreyle kapatılan Bayburt canlı hayvan pazarı, tehlikenin ortadan kalkmasının ardından yeniden hizmete açıldı.
Gerekli tüm dezenfeksiyon ve kontrol çalışmalarının titizlikle tamamlandığı canlı hayvan pazarında, alım-satım işlemleri başladı.
Pazarın yeniden açılmasından memnuniyet duyan vatandaşlar, kapalı olduğu süreçte hayvanlarını satamadıklarını belirterek, uzun bir aradan sonra pazara kavuşmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdiler. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel