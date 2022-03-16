Bayburt buz kesti

BAYBURT - Kar yağışının ardından Bayburt'ta hava yerini kuru soğuk ve ayaza bıraktı. Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü Bayburt'ta katman katman buzlar oluştu, bununla birlikte süs havuzları dondu, çatılarda buz sarkıtları uzadı. Yüzeyi yeniden buz tutan Demirözü Baraj Gölü'nde seyirlik manzara oluştu.

Kentte etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 derecelerde seyrettiği kentte bazı göletler dondu. Kent merkezine 32 kilometre uzaklıktaki Demirözü Barajı'nın yüzeyi dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu. Ayrıca kafes balıkçılığının yapıldığı baraj gölündeki balık kafesleri de buz kütlelerinin arasında kaldı. Baraj gölünde kartpostallık görüntüler oluşunca vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.

"Bayburt buz kesti çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu"

Yoğun kar yağışının yaşanmasının ardından Bayburt dondurucu soğuklara teslim oldu. Hava sıcaklıkları gün içerisinde eksi 5 ile 10 derece arasında değişirken, gece hava sıcaklığı Bayburt'ta eksi 20 derece olarak ölçüldü. Sibirya soğuklarının yaşandığı Bayburt'ta araçların alt kısımlarında buzlanmalar oluştu. Bununla birlikte kuruması için dışarıya asılan halının soğuk hava nedeniyle buz tuttuğu görüldü. Kar yağışının ardından kuru soğuğun yerine ılıman bir hava bekleyen Bayburtlular dondurucu soğukla karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemediler. Havanın soğuk olduğunu söyleyen Onur Pala isimli bir vatandaş, Bayburt'ta bahar ayında kış mevsiminin yaşandığını belirtti.

"Bayburt Bayburt olalı böyle bir zulüm görmedi"

Son 5 yılın en soğuk yılının bu yıl yaşandığını dile getiren Cevahir Şener isimli bir vatandaş, "Hava gerçekten çok soğuk Mart ayında bu soğuk normal değil. 5 yıl içinde kışın en zor geçtiği ve soğuk olduğu yıl, bu yıl oldu. Bundan önceki kışlar çok farklıydı eski kışlar tabii ki yok önceleri soğuktu, kar fazlaydı. Kuraklık nedeniyle bu kadar kar yağışını, bu kadar soğuğu bir arada uzun zamandır yaşamıyorduk. Kışımız, kış ayımız sıcak geçti ama ilkbahara dönüşümüz dondurucu soğukla oldu" diye konuştu.

Uzun zamandan sonra Bayburt'ta kış ayının çetin geçtiğini dile getiren Vedat Özeler, "Çok uzun yıllar üzerine ilk defa böyle bir soğuk, böyle bir kar yağışı gördük. 20 yıl falan olmuştur böyle bir kar yağışı görmeyeli. Soğuk hava nedeniyle çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu. Bir tabir vardır ya, Bayburt Bayburt olalı böyle bir zulüm görmedi diye tam da onu yaşıyoruz" dedi.

Uzun süren kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle köyde hayvancılık yapmanın zor olduğunu ve kışla birlikte sıkıntıların yaşandığını söyleyen Hayriye Tayfuroğlu isimli vatandaş ise, "Mart ayındayız, Mart ayı bahar demektir baharın gelmesi gerekirken biz köylerde hala daha donuyoruz. Merkezde durum biraz daha iyi ama köylerde durum farklı. Köylerde yaşayan insanların yakacağı bitti, otu bitti, hayvancılık zor. Kar berekettir derler ama bu bereketin fazlası bizleri sarstı. Hayvancılık anlamında zor günler yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.